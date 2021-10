все новости группы







Corroded Spiral

26 окт 2021



IGOR CAVALERA запустил CORRODED SPIRAL



"Forgotten Ether", новая песня группы CORRODED SPIRAL, в состав которой входят Igor "Iggor" Cavalera, Cardopusher и основатель INTEGRITY Dwid Hellion, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР "Ancient Nocturnal Summoning", выход которого запланирован на третье декабря в цифровом варианте:



01. Ancient Nocturnal Summoning



02. Through The Eyes Of Madness



03. Resulting Fragments Splinter Existence



04. Forgotten Ether







Ancient Nocturnal Summoning by Corroded Spiral











