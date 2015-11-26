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Corroded Spiral

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|||| 26 окт 2021

IGOR CAVALERA запустил CORRODED SPIRAL



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"Forgotten Ether", новая песня группы CORRODED SPIRAL, в состав которой входят Igor "Iggor" Cavalera, Cardopusher и основатель INTEGRITY Dwid Hellion, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР "Ancient Nocturnal Summoning", выход которого запланирован на третье декабря в цифровом варианте:

01. Ancient Nocturnal Summoning

02. Through The Eyes Of Madness

03. Resulting Fragments Splinter Existence

04. Forgotten Ether

Ex-SEPULTURA Drummer IGOR CAVALERA Launches New Project CORRODED SPIRAL








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