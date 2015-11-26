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26 окт 2021
IGOR CAVALERA запустил CORRODED SPIRAL
"Forgotten Ether", новая песня группы CORRODED SPIRAL, в состав которой входят Igor "Iggor" Cavalera, Cardopusher и основатель INTEGRITY Dwid Hellion, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР "Ancient Nocturnal Summoning", выход которого запланирован на третье декабря в цифровом варианте:
01. Ancient Nocturnal Summoning
02. Through The Eyes Of Madness
03. Resulting Fragments Splinter Existence
04. Forgotten Ether
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