1 ноя 2021



Новое видео CAVE BASTARD



"Anti-Vaxxtermination", новое видео группы CAVE BASTARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wrath Of The Bastard", выходящего 12 ноября на Antrum Records.



Трек-лист:



"Contaminate-Annihilate"

"Anti-Vaxxtermination"

"Chaos Unearthed"

"A Horrible Light"

"Fools Of Enslavement"

"Wrath Of The Bastard"

"The Kreist"

"Welcome To Oblivion"

"Futility En Masse"







+0 -0



просмотров: 267