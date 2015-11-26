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Cave Bastard

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|||| 1 ноя 2021

Новое видео CAVE BASTARD



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"Anti-Vaxxtermination", новое видео группы CAVE BASTARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wrath Of The Bastard", выходящего 12 ноября на Antrum Records.

Трек-лист:

"Contaminate-Annihilate"
"Anti-Vaxxtermination"
"Chaos Unearthed" 
"A Horrible Light"
"Fools Of Enslavement"
"Wrath Of The Bastard"
"The Kreist"
"Welcome To Oblivion"
"Futility En Masse"

CAVE BASTARD Release вЂњAnti-VaxxterminationвЂќ Video



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