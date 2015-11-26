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Zeolite

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|||| 1 ноя 2021

Вышел новый альбом ZEOLITE



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ZEOLITE выпустили дебютную работу, получившую название "Proselytism", фрагменты из которой доступны ниже.

Трек-лист:

"Hope Syndrome"
"Indoctrinated"
"Legion"
"Sculpture Of Torment"
"Depths Of The Fog"
"The Atrocious One"
"The Bellowing Void"
"Nightmare" feat. Dylan Gillies-Parsons
"Hecatomb"
"Deceit"

Melbourne Tech Death Outfit ZEOLITE Release Debut Album, Proselytism



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