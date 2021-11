все новости группы







Zeolite

?

-

-





1 ноя 2021 : Вышел новый альбом ZEOLITE



1 ноя 2021



Вышел новый альбом ZEOLITE



ZEOLITE выпустили дебютную работу, получившую название "Proselytism", фрагменты из которой доступны ниже.



Трек-лист:



"Hope Syndrome"

"Indoctrinated"

"Legion"

"Sculpture Of Torment"

"Depths Of The Fog"

"The Atrocious One"

"The Bellowing Void"

"Nightmare" feat. Dylan Gillies-Parsons

"Hecatomb"

"Deceit"







+0 -0



просмотров: 201