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Gold

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|||| 2 ноя 2021

Группа GOLD стала GGGOLDDD



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Отныне мы называемся GGGOLDDD. То же имя, другое написание. За эти годы многие из вас столкнулись с тем, что нас практически невозможно найти в Интернете. Даже если вы следите за нами. Мы услышали вас и согласны. Имя должно быть идентификатором в той же степени, что и личность. Поскольку мы собираемся начать новый этап нашего развития, мы решили, что сейчас самое время это улучшить.

"Теперь вы можете следить (и найти!!!) за нами на всех платформах под именем GGGOLDDD и наслаждаться тем, что можете найти нас практически в один клик. Следите за новостями!



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Orthodox


2 ноя 2021, 20:24		"Как CUCKKKOLD, но только GGGOLDDD!" (с)

Crane76


2 ноя 2021, 20:37		Ну в принципе ход нормальный. Всегда бесили названия которые почти не возможно нормально загуглить, привет группам Hell и Demon.

CosmicBear


2 ноя 2021, 20:47		Мутные лица, судя по фотографии, и ход с названием такой же мутный.
Я ввёл в интернете их название с одной лишней буквой G - гугл не выдал никакой информации об этой банде.
Могли бы назваться, как это сейчас принято в некоторых случаях, в стиле "Of X and Y", например Of Gold and Death.

срублясдачинет


2 ноя 2021, 21:12		Этот крап кто-то искал?

Svarg_1349


3 ноя 2021, 04:20		Crane76, в таких случаях все гуглят условно "Demon Band" и вообще не у кого нет никаких проблем на этот счет.


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