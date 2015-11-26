Группа GOLD стала GGGOLDDD

2 ноя 2021



Группа GOLD стала GG GOLD DD



Отныне мы называемся GGGOLDDD. То же имя, другое написание. За эти годы многие из вас столкнулись с тем, что нас практически невозможно найти в Интернете. Даже если вы следите за нами. Мы услышали вас и согласны. Имя должно быть идентификатором в той же степени, что и личность. Поскольку мы собираемся начать новый этап нашего развития, мы решили, что сейчас самое время это улучшить.



"Теперь вы можете следить (и найти!!!) за нами на всех платформах под именем GGGOLDDD и наслаждаться тем, что можете найти нас практически в один клик. Следите за новостями! http://www.thebandgold.com/





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