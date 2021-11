сегодня



Новое видео KHEMMIS



"House Of Cadmus", новое видео группы KHEMMIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Deceiver", выходящего 19 ноября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Avernal Gate"

"House Of Cadmus"

"Living Pyre"

"Shroud Of Lethe"

"Obsidian Crown"

"The Astral Road"







