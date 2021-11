сегодня



Новая песня BLACK SOUL HORDE



"The Betrayal Of The King", новая песня BLACK SOUL HORDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Horrors From The Void", выход которого намечен на десятое ноября.







+0 -0



просмотров: 194