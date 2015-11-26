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Weeping Silence

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В WEEPING SILENCE вернулся басист



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WEEPING SILENCE объявили о возвращении в состав басиста Manuel'a Spiter'a:

«После всех неурядиц, связанных с Covid, которые все пережили за последние месяцы, у нас есть хорошие новости. Группа рада сообщить, что бывший участник Weeping Silence Manuel Spiteri вновь присоединился к коллективу на позиции бас-гитариста. Мы от всей души приветствуем его, а также благодарны всем бывшим участникам, которые внесли свой вклад в существование группы на протяжении многих лет. Теперь, когда всё становится ближе к нормальному состоянию, следите за новостями из нашего стана!»



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