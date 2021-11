сегодня



Новый релиз CLIVE NOLAN & OLIVER WAKEMAN выйдет осенью



CLIVE NOLAN & OLIVER WAKEMAN пятого ноября выпустят альбом "Dark Fables", который уже был доступен ранее в этом году, но только в рамках тройного бокс-сета "Tales By Gaslight". В этот альбом вошли нереализованные треки, оставшиеся за бортом "Frankenstein" и "Hound Of The Baskervilles". В записи принимали участие Gordon Giltrap, Paul Manzi (The Sweet, Arena, Oliver Wakeman Band). Andy Sears (Twelfth Night), Karl Groom (Threshold), David Mark Pearce (Oliver Wakeman Band, Munroe's Thunder) и Charlotte Dickerson.



Трек-лист:



“The Overture”

“I’d Give You Anything”

“The Mirror”

“Elizabeth”

“Why Do You Hate Me?”

“The Wedding Approaches”

“Time Passe”

“A Descent Into Madness”

“221B”

“The Man Called Sherlock”

“The Baker Street Irregulars”

“The Jabberwocky”







