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Dead War

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Новая песня DEAD WAR



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“Point Blank Penance”, новая песня группы DEAD WAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Grandfather Of War, выход которого запланирован на третье декабря на Horror Pain Gore Death Productions:

“Point Blank Penance”
“Armored Warfare”
“The Black Growth Of Decay”
“Funebris Terrarum”
“One Bullet Can Change The World”
“Grandfather Of War” 

DEAD WAR вЂ“ Grandfather Of War EP Out In December; вЂњPoint Blank PenanceвЂќ Track Streaming



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