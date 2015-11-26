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Sothoris

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7 ноя 2021 : Новая песня SOTHORIS



сегодня



Новая песня SOTHORIS



"Opus Dei", новая песня группы SOTHORIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Wpiekłowstąpienie, выход которого запланирован на шестого января:



"Proroctwo"

"Potępieniec"

"Człowiek z marmuru"

"Przykazanie śmierci"

"Opus Dei"

"W cieniu Golgoty"

"Wpiekłowstąpienie"

"Requiem Dla Hien"

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