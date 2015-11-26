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Sothoris

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Новая песня SOTHORIS



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"Opus Dei", новая песня группы SOTHORIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Wpiekłowstąpienie, выход которого запланирован на шестого января:

"Proroctwo"
"Potępieniec"
"Człowiek z marmuru"
"Przykazanie śmierci"
"Opus Dei"
"W cieniu Golgoty"
"Wpiekłowstąpienie"
"Requiem Dla Hien"

Poland's SOTHORIS To Release New Album In January; "Opus Dei" Single Streaming



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