|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня SOTHORIS
"Opus Dei", новая песня группы SOTHORIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Wpiekłowstąpienie, выход которого запланирован на шестого января:
"Proroctwo"
"Potępieniec"
"Człowiek z marmuru"
"Przykazanie śmierci"
"Opus Dei"
"W cieniu Golgoty"
"Wpiekłowstąpienie"
"Requiem Dla Hien"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).