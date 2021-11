все новости группы







Thirty Fates

7 ноя 2021 : Новая песня THIRTY FATES



сегодня



Новая песня THIRTY FATES



"Be Free", новая песня группы THIRTY FATES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Circus Black, выход которого запланирован на десятое декабря:



“Circus Of Fate (Intro)”

“Indifferent People” feat. Angel Wolf Black

“The Pretender”

“Just For A Little”

“Sign Of Rebellion”

“The Edge Of Destiny”

“Be Free”

“Depression”

“Because We Fly”







