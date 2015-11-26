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Thirty Fates

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Новая песня THIRTY FATES



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"Be Free", новая песня группы THIRTY FATES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Circus Black, выход которого запланирован на десятое декабря:

“Circus Of Fate (Intro)”
“Indifferent People” feat. Angel Wolf Black
“The Pretender”
“Just For A Little”
“Sign Of Rebellion”
“The Edge Of Destiny”
“Be Free”
“Depression”
“Because We Fly”

THIRTY FATES Share New Single вЂњBe FreeвЂќ Feat. TIM вЂњRIPPERвЂќ OWENS



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