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Новая песня THIRTY FATES
"Be Free", новая песня группы THIRTY FATES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Circus Black, выход которого запланирован на десятое декабря:
“Circus Of Fate (Intro)”
“Indifferent People” feat. Angel Wolf Black
“The Pretender”
“Just For A Little”
“Sign Of Rebellion”
“The Edge Of Destiny”
“Be Free”
“Depression”
“Because We Fly”
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