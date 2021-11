сегодня



Видео с текстом от THREADS OF FATE



THREADS OF FATE опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Cold Embrace Of The Light". Эта композиция войдёт в новую работу "The Cold Embrace Of The Light", выходящую 11 марта на Layered Reality Productions.



Трек-лист:



"Beneath A Starless Sky"

"Moonrise"

"A Ghostly Portrait"

"The Horrors Within"

"Against The Shores of Le Monde"

"The Cold Embrace of The Light"

"Love Held Hands With Hatred"

"Ashes"







