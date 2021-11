все новости группы







8 ноя 2021 : Видео с текстом от FEARANCY



Видео с текстом от FEARANCY



FEARANCY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Voices", которая вошла в новую работу Daemonium:



"Last Disease"

"Rise And Fall"

"Dæmonium"

"All Is Lost"

"Sacrifice"

"Voices"

"Instincts"

"Rise Again"

"Coldened"

