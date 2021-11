сегодня



Новое видео EYES WIDE OPEN



"Brother", новое видео группы EYES WIDE OPEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Through Life And Death", выходящего 12 ноября на Arising Empire.



Трек-лист:



"World On Fire"

"Devastation"

"Fallout"

"Burn 'Em"

"End Of Days"

"Through Life And Death"

"Eraser"

"Brother"

"Wildfire"

"Echoes"(feat. Richard Sjunnesson and Jonathan Thorpenberg)

"Where Death Meets Paradise"

"Bridge To The Future" https://www.e-w-o.net/







+1 -0



просмотров: 191