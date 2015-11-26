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Ethereal Shroud

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Новая песня ETHEREAL SHROUD



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"Discarnate", новая песня ETHEREAL SHROUD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Trisagion", выход которого намечен на десятое декабря на Northern Silence Records.

Трек-лист:

01. Chasmal Fires (27:47)
02. Discarnate (13:54)
03. Astral Mariner (22:34)
04. Lanterns [CD/LP/Cassette bonus track] (13:37)




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