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Новая песня ETHEREAL SHROUD



"Discarnate", новая песня ETHEREAL SHROUD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Trisagion", выход которого намечен на десятое декабря на Northern Silence Records.



Трек-лист:



01. Chasmal Fires (27:47)

02. Discarnate (13:54)

03. Astral Mariner (22:34)

04. Lanterns [CD/LP/Cassette bonus track] (13:37)

<a href="https://etherealshroud.bandcamp.com/album/trisagion">Trisagion by Ethereal Shroud</a></div>





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