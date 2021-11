сегодня



Новая песня LETHIAN DREAMS



LETHIAN DREAMS третьего декабря выпустят новый ЕР, получивший название "Last Echoes Of Silence". В него войдут шесть композиций, включая переработанную в акустике "Wandering" со второго альбома коллектива.



Одна из композиций из этого ЕР, ''You Remain'', доступна для прослушивания ниже.







+0 -0



просмотров: 204