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Lethian Dreams

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Новая песня LETHIAN DREAMS



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LETHIAN DREAMS третьего декабря выпустят новый ЕР, получивший название "Last Echoes Of Silence". В него войдут шесть композиций, включая переработанную в акустике "Wandering" со второго альбома коллектива.

Одна из композиций из этого ЕР, ''You Remain'', доступна для прослушивания ниже.




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