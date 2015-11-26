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Новая песня LETHIAN DREAMS
LETHIAN DREAMS третьего декабря выпустят новый ЕР, получивший название "Last Echoes Of Silence". В него войдут шесть композиций, включая переработанную в акустике "Wandering" со второго альбома коллектива.
Одна из композиций из этого ЕР, ''You Remain'', доступна для прослушивания ниже.
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