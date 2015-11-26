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Основатель TYKETTO был близок к смерти из-за COVID-19



Основатель TYKETTO Brooke St. James, записавший с коллективом первые четыре пластинки, сообщил, что был очень близок к смерти из-за COVID-19. Сейчас он запустил сбор средств на GoFundMe:



«В конце сентября 2021 года моя теперь уже 17-летняя дочь вернулась домой из школы больной. В течение нескольких дней почти все в моём доме заболели. Сначала дети сдали положительные анализы, затем — моя жена. Ладно, не стоит паниковать... Из того, что мы все знали на тот момент, мы, как относительно здоровые люди, должны быть в порядке. Дети восстановились сразу же. Моя жена болела около 5–6 дней с типичными симптомами простуды. Я же, почувствовав первые симптомы 23 сентября, 24 сентября 2021 года сдал положительный анализ и с пугающей быстротой пошёл на спад. К сожалению, этот вирус повлиял на меня совсем не так, как на мою семью.



Меня госпитализировали 4 октября и, наконец, по милости Божьей, выписали 30 октября. Во время моего пребывания в больнице я был очень близок к смерти, по словам моих врачей, и хотя в какой-то момент меня перевели в отделение интенсивной терапии, каким-то образом мне удалось избежать интубации и искусственной вентиляции легких.



Это привело нас к сегодняшнему дню. В настоящее время я нахожусь дома, восстанавливаясь после Covid и двойной пневмонии. К сожалению, это игра в терпение. Пока что я привязан к кислородному аппарату и передвигаюсь с помощью ходунков. У меня есть все основания полагать, что ситуация улучшается с каждым днём, хотя это трудно измерить такими маленькими шагами».







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