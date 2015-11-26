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"Baba Yaga" от THY WORSHIPER
"Baba Yaga", новое видео THY WORSHIPER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bajki O Staruchu", который вышел 17 ноября на Pagan Records.
Трек-лист:
01. Straszno Tu
02. Aniołkowi Nie wierz
03. Cień
04. Sen
05. Gra W kości
06. O kwiatku Na grobie
07. Baba Jaga
08. Mgła
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