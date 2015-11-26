сегодня



"Baba Yaga" от THY WORSHIPER



"Baba Yaga", новое видео THY WORSHIPER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bajki O Staruchu", который вышел 17 ноября на Pagan Records.



Трек-лист:



01. Straszno Tu

02. Aniołkowi Nie wierz

03. Cień

04. Sen

05. Gra W kości

06. O kwiatku Na grobie

07. Baba Jaga

08. Mgła

</div>





+2 -0



просмотров: 594

