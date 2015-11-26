|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Видео с текстом от ARKENSTONE
Группа ARKENSTONE, в состав которой входят Louie Gorgievski, Stu Marshall (Death Dealer, Dungeon, Night Legion), Mike Lepond (Symphony X, Death Dealer) и Clay T (Night Legion), опубликовала официальное видео с текстом на песню “Tree Of Witches”. Этот трек взят из ЕР "Ascension Of The Fallen".
Трек-лист:
"Ascension Of The Fallen"
"Tree Of Witches"
"Lord Impaler"
"The Arkenstone"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).