все новости группы







Arkenstone

?

-

-





10 ноя 2021 : Видео с текстом от ARKENSTONE



сегодня



Видео с текстом от ARKENSTONE



Группа ARKENSTONE, в состав которой входят Louie Gorgievski, Stu Marshall (Death Dealer, Dungeon, Night Legion), Mike Lepond (Symphony X, Death Dealer) и Clay T (Night Legion), опубликовала официальное видео с текстом на песню “Tree Of Witches”. Этот трек взят из ЕР "Ascension Of The Fallen".



Трек-лист:



"Ascension Of The Fallen"

"Tree Of Witches"

"Lord Impaler"

"The Arkenstone"







+0 -0



просмотров: 215