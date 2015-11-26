Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 60
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 47
*DISTURBED хотят писать 33
*Новая песня SLIPKNOT 27
[= ||| все новости группы



*

Arkenstone

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от ARKENSTONE



*
zoom
*
* *
Группа ARKENSTONE, в состав которой входят Louie Gorgievski, Stu Marshall (Death Dealer, Dungeon,  Night Legion), Mike Lepond (Symphony X, Death Dealer) и Clay T (Night Legion), опубликовала официальное видео с текстом на песню “Tree Of Witches”. Этот трек взят из ЕР "Ascension Of The Fallen".

Трек-лист:

"Ascension Of The Fallen"
"Tree Of Witches"
"Lord Impaler"
"The Arkenstone"

ARKENSTONE Feat. MIKE LEPOND, STU MARSHALL Release



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 215

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом