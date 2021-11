сегодня



Новая песня ECTOPLASMA



"God Is Dead, Satan Lives (Rosemary's Baby)", новая песня группы ECTOPLASMA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Inferna Kabbalah", выход которого запланирован на 24 января на Memento Mori.



Трек-лист:



"God Is Dead, Satan Lives (Rosemary's Baby)"

"Appalling Abomination"

"My Medieval Urges Materialized"

"Infestation Of Atrocious Hunger"

"Inferna Kabbalah"

"Gruesome Sacred Orgasms"

"Filth-Ridden Flesh"

"Desecration Of The Christian Existence"







