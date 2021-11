сегодня



Новое видео ALL HAIL THE YETI



"Headless Valley", новое видео группы ALL HAIL THE YETI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Within The Hollow Earth", выходящего 12 ноября на minusHead Records.



Трек-лист:



"Bury Your Memory"

"Headless Valley"

"Funeral Heart"

"Nidavellir"

"Cold Dead Leaves"

"Cry of the Waheela"

"The Great Dying"

"Sex Type Thing" (bonus track, limited edition CD only)







+0 -0



просмотров: 79