сегодня



TIM "RIPPER" OWENS на новом альбоме KILLRAZER



KILLRAZER выпустят новую работу, получившую название "The Burial Begins", двенадцатого ноября. В качестве специального гостя в записи одного из треков принимал участие TIM "RIPPER" OWENS.



Трек-лист:



"Stations Of The Cross"

"Salt In The Wound"

"Suicide Command"

"The Legions"

"Sunken"

"Seven Years"

"Unleash Hell"

"Silence Your Insolence"

"Burn In Hell" (featuring Tim Ripper Owens)

"The Burial Begins"



Тизер доступен ниже.







+0 -0



просмотров: 138