Новая песня SLEEPWULF



"Satan Is King", новая песня SLEEPWULF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Sunbeams Curl", выход которого намечен на 18 февраля на Heavy Psych Sounds.



Трек-лист:



01. Satan Is King

02. Green Man Dead

03. Sex Magic Manifestation

04. Stoned Ape

05. Man Under The Mountain

06. Tyrant Song

07. Toad Licker Mushroom Picker

08. Bury Me Backwards







