Arð

Великобритания

11 ноя 2021 : ARð на Prophecy



ARð на Prophecy



Группа ARð заключила контракт с Prophecy Productions, на котором в начале следующего года состоится выпуск нового альбома "Take Up My Bones".





