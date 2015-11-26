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Hammerdrone

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15 ноя 2021 : Новая песня HAMMERDRONE



15 ноя 2021



Новая песня HAMMERDRONE



"Part I - Rage, Corporeal", новая песня группы HAMMERDRONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "A Trinity Of Rage", выход которого запланирован на этот год.



Трек-лист:



“Part I – Rage, Corporeal”

“Part II – Rage, Besieged”

“Part III – Rage, Consummated”

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