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15 ноя 2021
Новая песня HAMMERDRONE
"Part I - Rage, Corporeal", новая песня группы HAMMERDRONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "A Trinity Of Rage", выход которого запланирован на этот год.
Трек-лист:
“Part I – Rage, Corporeal”
“Part II – Rage, Besieged”
“Part III – Rage, Consummated”
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