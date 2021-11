сегодня



Новая песня THE MURDER OF MY SWEET



"Kill Your Darlings", новая песня группы THE MURDER OF MY SWEET, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Gentleman's Legacy", выход которого намечен на десятое декабря на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



“Six Feet Under”

“A Ghost Of A Chance”

“Damnation”

“The Wheels Of Time”

“Winged”

“Kill Your Darlings”

“Fathers Eyes”

“Rise Above”

“Trick Of The Devil”

“Heads Or Tails”

“Please, Don’t Wait Up”

“Finding Closure”







