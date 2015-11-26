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Видео с текстом от THE DEVILS OF LOUDUN
Группа THE DEVILS OF LOUDUN, в состав которой входят участники AETHEREUS, опубликовали официальное видео с текстом на песню "Incarnate". Этот трек взят из дебютного альбома Escaping Eternity, выход которого намечен на 11 февраля на The Artisan Era.
Трек-лист:
"The Scourge Of Beasts"
"Ex Nihilo"
"Incarnate"
"Anamnesis"
"The Death Of Sleep"
"Evolving Wilds"
"Praise The Eternal Nightmare"
"Abysswalker"
"Formless"
"Arcana Imperii"
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