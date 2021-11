сегодня



Видео с текстом от THE DEVILS OF LOUDUN



Группа THE DEVILS OF LOUDUN, в состав которой входят участники AETHEREUS, опубликовали официальное видео с текстом на песню "Incarnate". Этот трек взят из дебютного альбома Escaping Eternity, выход которого намечен на 11 февраля на The Artisan Era.



Трек-лист:



"The Scourge Of Beasts"

"Ex Nihilo"

"Incarnate"

"Anamnesis"

"The Death Of Sleep"

"Evolving Wilds"

"Praise The Eternal Nightmare"

"Abysswalker"

"Formless"

"Arcana Imperii"







