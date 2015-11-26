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The Devils Of Loudun

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Видео с текстом от THE DEVILS OF LOUDUN



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Группа THE DEVILS OF LOUDUN, в состав которой входят участники AETHEREUS, опубликовали официальное видео с текстом на песню "Incarnate". Этот трек взят из дебютного альбома Escaping Eternity, выход которого намечен на 11 февраля на The Artisan Era.

Трек-лист:

"The Scourge Of Beasts"
"Ex Nihilo"
"Incarnate"
"Anamnesis"
"The Death Of Sleep"
"Evolving Wilds"
"Praise The Eternal Nightmare"
"Abysswalker"
"Formless"
"Arcana Imperii"

THE DEVILS OF LOUDUN Feat. AETHEREUS Members To Release Debut Album, Escaping Eternity, In February; "Incarnate" Lyric Video Streaming



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