14 ноя 2021



Новые песни IN LOVING MEMORY



''Sun Of Ebony'' и "Fractured", две новые песни IN LOVING MEMORY, доступны для прослушивания ниже. Эти треки будут включены в новую студийную работу The Withering, релиз которой намечен на 14 января на Funere:



01. Stellar Runaway

02. Lead Clouds

03. The Dance Of Moons

04. Dawn Of Misery

05. Fractured

06. Translucid Remains

07. Sun Of Ebony

08. Nothing But Pain

09. The Reversal

10. Martyrdom Of Light







