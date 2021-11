сегодня



QAALM нашли лейбл



Группа QAALM, в состав которой входят участники ACT OF DEFIANCE, SEVEN SISTERS OF SLEEP, заключила контракт с Hypaethral Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома в виниловом варианте, а вот за издание на кассетах и CD будут отвечать Trepanation Recordings.







+0 -0



просмотров: 151