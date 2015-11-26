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QAALM нашли лейбл
Группа QAALM, в состав которой входят участники ACT OF DEFIANCE, SEVEN SISTERS OF SLEEP, заключила контракт с Hypaethral Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома в виниловом варианте, а вот за издание на кассетах и CD будут отвечать Trepanation Recordings. |
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