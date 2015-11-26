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Новый альбом MIRROR выйдет весной



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Cruz Del Sur Music объявили о подписании контракта с группой MIRROR, новый альбом которой получил название "The Day Bastard Leaders Die" и будет выпущен весной следующего года.



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