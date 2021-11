сегодня



Новое видео MIDNITE HELLION



"Speed Demon", новое видео группы MIDNITE HELLION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kingdom Immortal , выходящего 21 января на Power Chord Productions.



Трек-лист:



“H.M.O”

“She-Demon”

“Phantomland”

“Rapscallion”

“Speed Demon”

“Resurrected”

“Army Of The Dead”

“In Sickness And In Hell”







