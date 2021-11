19 ноя 2021



Вокалист IN FLAMES в IF ANYTHING, SUSPICIOUS



"Farewell" и "Nodes Of Yesod", новые композиции проекта IF ANYTHING, SUSPICOIUS, основанного вокалистом IN FLAMES Anders'ом Fridén'ом, доступны для прослушивания ниже. Они будут включены в альбом "Offair: Lullabies For The Damned", выход которого запланирован на третье декабря на Offair Records.



















