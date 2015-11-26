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TURBONEGRO почтили память бывшего вокалиста, это не было самоубийство



Участники TURBONEGRO почтили память Хэнка фон Хэлла, скончавшегося в возрасте 49 лет. Он был найден мёртвым в одном из парков в Осло, 19 ноября.



«С глубоким прискорбием восприняли трагическую новость о том, что Ханс-Эрик "Хертис" Дывик Хусби скончался.



Мы благодарны за те времена, моменты и волшебство, которые мы разделили с Хансом-Эриком в TURBONEGRO в 1993–2009 годах.



Как харизматичный фронтмен, который в равной степени демонстрировал юмор и ранимость, Ханс-Эрик имел решающее значение для привлекательности группы. Он был душевным и искренним, духовно и интеллектуально ищущим человеком, который любил поговорить с каждым. Мы гордимся тем, что создали вместе как рок-братья в TURBONEGRO: музыкой, персонажами, всей нашей вселенной.



Хэнк фон Хелвете остается культовой фигурой в истории норвежского рока и популярной культуры, а также стал заметной фигурой в международном рок-н-ролльном сообществе.



Актёр, романтик и артист — на протяжении всей своей жизни Хэнк не оставлял сомнений в том, что он был человеком для сцены, любил свет софитов и внимание зала.



Наши мысли и сердца обращены к его семье. Покойся с миром».



Менеджер и лучший друг Хасби, Бойе Нютун, опроверг сообщения и слухи о том, что причиной смерти стало самоубийство. В беседе с Se Og Hør Нютун сделал следующее заявление:



«В последние дни мы столкнулись с большим количеством слухов о смерти Ханса-Эрика. Я могу отрицать, что Ханс-Эрик покончил с собой. У Ханса-Эрика были оптимистичные планы на будущее, и ему было на что надеяться. Ни для кого не было секретом, что Ханс-Эрик временами жил непростой жизнью. Он и раньше открыто говорил об этом. Последние несколько месяцев были для него особенно тяжёлыми, и, к сожалению, сумма прожитой жизни стала для него слишком большой. Организм Ханса-Эрика больше не мог этого выносить. Его нашли в Слоттспаркене. Его тело просто сказало "хватит". Это трагедия, и теперь мы просим о тишине.



Мы не будем больше ничего говорить о случившемся, но (мы решили выступить публично), чтобы избежать новых спекуляций и слухов».

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