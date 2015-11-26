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Broken Hope

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23 ноя 2021 : 		 У BROKEN HOPE есть пять песен

26 сен 2018 : 		 Трейлер книги гитариста BROKEN HOPE

24 авг 2018 : 		 Новая книга гитариста BROKEN HOPE выйдет осенью

2 окт 2017 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

1 сен 2017 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

17 июн 2017 : 		 Панорманое видео от BROKEN HOPE

28 май 2017 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

13 май 2017 : 		 Видео с текстом от BROKEN HOPE

14 апр 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BROKEN HOPE

20 мар 2017 : 		 BROKEN HOPE завершили запись

18 авг 2016 : 		 Название нового альбома BROKEN HOPE

8 июн 2016 : 		 BROKEN HOPE начали запись

9 дек 2015 : 		 Концертное видео BROKEN HOPE

18 сен 2015 : 		 Рассказ о новом релизе BROKEN HOPE

15 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD BROKEN HOPE

28 июл 2015 : 		 Первый DVD BROKEN HOPE выйдет в сентябре

4 мар 2015 : 		 Умер оригинальный барабанщик BROKEN HOPE

14 янв 2015 : 		 BROKEN HOPE: первое фото нового состава

24 дек 2014 : 		 BROKEN HOPE расстались с гитаристом и басистом

20 май 2014 : 		 В туровом автобусе с BROKEN HOPE

11 ноя 2013 : 		 Нападение на концерте BROKEN HOPE

22 окт 2013 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

16 окт 2013 : 		 Тизер нового альбома BROKEN HOPE

2 окт 2013 : 		 Новый альбом BROKEN HOPE доступен для прослушивания

13 сен 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE

15 авг 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE
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У BROKEN HOPE есть пять песен



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Гитарист BROKEN HOPE Jeremy Wagner в недавнем интервью сообщил, что у группы уже готово пять новых композиций, которые войдут в новую студийную работу, планы по выпуску которой намечены на 2022/2023 год.

BROKEN HOPE - Five Songs Written For Upcoming Studio Album; Swamped In Gore 30th Anniversary Merch Line Launched



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