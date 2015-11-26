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У BROKEN HOPE есть пять песен



Гитарист BROKEN HOPE Jeremy Wagner в недавнем интервью сообщил, что у группы уже готово пять новых композиций, которые войдут в новую студийную работу, планы по выпуску которой намечены на 2022/2023 год.

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