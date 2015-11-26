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Monster Truck

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Вокалист MONSTER TRUCK обиделся на DANKO JONES'а



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Вокалист MONSTER TRUCK Jon Harvey сказал, что был «очень обижен» словами DANKO JONES'а насчёт нового видео KID ROCK.

«Когда я прочитал слова песни и всё остальное, то подумал: "Хорошо. Вот же срань. Ну да ладно". Мне это показалось странным. Текст был противоречивым, потому что в нём чувствовались безумие и злость. А мы не злые, мы весёлые ребята. И я подумал: "Это злость. Ладно. Круто". И даже Kid Rock сказал: "Это немного безумно, но в этом-то всё и дело. Вся фишка в том, чтобы придать этому остроты и разозлиться", и всё в таком духе. Я начал читать слова и всё остальное, и это похоже — я даже не знаю — он действительно просто много говорит о себе. Как в любой хип-хоп-песне — "Я лучший. Вот что я делаю". А потом он говорит пару вещей, например, "снежинки". И я такой: "Ну, ладно. Неважно. Это может быть воспринято странно".

Это просто одна из подобных историй. Когда ты читаешь слова, ты понимаешь, что он ни на кого не нападает. Он как бы говорит: "Вот кто я такой, вот что я делаю". И люди воспримут это как нападение, потому что сейчас все хотят чувствовать себя атакованными или чувствовать, что им нужно дать отпор или что-то сказать. Так что он как бы сыграл на этом».

Затем Harvey обратился непосредственно к критике со стороны Jones'a:

«Я не хочу, чтобы это прозвучало неправильно, но мне кажется, что он выглядит немножко меркантильным. Мне также кажется, что он очень злой человек. Я на это не поддаюсь, я не злой человек. А мне кажется, что он злится из-за многих вещей. Что касается личных нападок, я никогда в жизни не встречал этого парня. Я понятия не имею, каковы его ценности или убеждения, и меня это не волнует, потому что это его проблема и его дело. Но да, чувак, он набросился на меня, не так ли?

В этом вся моя суть — парень расстроен, потому что считает, что [песня] пропагандирует ненависть, и он вымещает это, ненавидя её. Это самая противоречивая, лицемерная вещь, с которой я когда-либо сталкивался. Но также многие люди скажут: "Да, он прав". А я такой: "Мужик, да ладно". А на следующей неделе он будет злиться из-за чего-то другого, что сделал James Hetfield, или из-за чего-то другого, что сделал кто-то другой. Приятель, просто успокойся. Тебе нужно разобраться со своим дерьмом... Это возможность — вот в чём проблема. Он мог бы ничего не говорить и просто продолжать жить своей жизнью. Но вместо этого он выставляет себя на всеобщее обозрение, выплёскивает свою ненависть, и это создает для него возможность. Для меня это очень странно.

Я никогда не называл никого куском дерьма в лицо, не думаю, что я так делал в своей жизни. Этот чувак даже не использовал моё имя, не использовал название группы, и он сказал эти грубые вещи лично мне. Я не знаю, чувак. Меня это очень задело... Это очень обидно. Моя мама прочтёт эту статью, и другие люди прочтут, и этот парень выставляет меня каким-то... Он понятия не имеет, какой я; он понятия не имеет, какие у меня друзья или семья. Это весьма жёсткое хамство».

MONSTER TRUCK Frontman Fires Back At





























































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Санчез


25 ноя 2021, 15:27		АХАХААХАХАХХААХ ЛОЛ ОБИДЕЛСЯ ВО ДАЁТ


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