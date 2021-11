все новости группы







24 ноя 2021 : Новая песня HER ALONE



24 ноя 2021



Новая песня HER ALONE



"The Last Rays Of The Sun", новая песня группы HER ALONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был записан в Finnvox Studios Helsinki в июле этого года.

The Last Rays of the Sun by Her Alone





