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Новая песня SEREMONIA
"Unohduksen Kidassa", новая песня SEREMONIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Neonlusifer", выход которого намечен на четвёртое февраля на Svart Records.
Трек-лист:
01. Väärä Valinta
02. Neonlusifer
03. Naamiot
04. Raskasta Vettä
05. Unohduksen Kidassa
06. Kaivon Pohjalla
07.Tuolle Puolen Auringon
08. Maailmanlopun Aamuna
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