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Seremonia

Финляндия

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27 ноя 2021 : Новая песня SEREMONIA



сегодня



Новая песня SEREMONIA



"Unohduksen Kidassa", новая песня SEREMONIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Neonlusifer", выход которого намечен на четвёртое февраля на Svart Records.



Трек-лист:



01. Väärä Valinta

02. Neonlusifer

03. Naamiot

04. Raskasta Vettä

05. Unohduksen Kidassa

06. Kaivon Pohjalla

07.Tuolle Puolen Auringon

08. Maailmanlopun Aamuna

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