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Вокалист PRIMAL FEAR в новом видео BASEMENT PROPHECY



“Metal Zeit”, новое видео группы BASEMENT PROPHECY, доступно для просмотра ниже. В записи этого трека в качестве гостей принимали участие:



- Ralf Scheepers (Primal Fear)

- Michael Ehre (Primal Fear, Gamma Ray, The Unity, Uli Jon Roth)

- Martin Motnik (Accept)

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