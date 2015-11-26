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Вокалист PRIMAL FEAR в новом видео BASEMENT PROPHECY



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“Metal Zeit”, новое видео группы BASEMENT PROPHECY, доступно для просмотра ниже. В записи этого трека в качестве гостей принимали участие:

- Ralf Scheepers (Primal Fear)
- Michael Ehre (Primal Fear, Gamma Ray, The Unity, Uli Jon Roth)
- Martin Motnik (Accept)

BASEMENT PROPHECY Release Music Video For "Metal Zeit" Feat. PRIMAL FEAR Singer RALF SCHEEPERS And Members Of ACCEPT, GAMMA RAY



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

graillyc


28 ноя 2021, 13:39		Песня, конечно, совершенно и о чем, клип facepalm.jpg, а вот Шиперса на родном немецком послушать забавно


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