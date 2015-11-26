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Black Messiah

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Из BLACK MESSIAH ушёл басист



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BLACK MESSIAH сообщили о том, что после 14 лет пребывания в команде басист Garm решил уйти на вольные хлеба:

«СПАСИБО ТЕБЕ, GARM! Спасибо за 14 лет плодотворной работы в группе, за 14 лет дружбы, за незабываемые моменты с группой и в приватной обстановке.

К сожалению, после 14 лет Black Messiah наш Bassmann Garm решил покинуть группу. В это время между нами никогда не было плохих или неприятных ситуаций. Как группа мы теряем не только высококлассного музыканта и человека, но и элемент нашей души. Garm, ты всегда останешься частью нашей семьи, и даже если ты больше не будешь с нами в музыкальном плане, дружба будет продолжаться. От всего сердца мы говорим тебе огромное спасибо за твою преданность и за то, что ты способствовал формированию нашего звучания. Пусть боги хранят тебя на твоём дальнейшем пути!»



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