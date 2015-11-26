сегодня



Умер бывший басист MISANTHROPE



Группа MISANTHROPE опубликовала следующее сообщение:



«Наш брат Лайонел, игравший с нами во времена "Hater of Mankind - Deus Puerilis", скончался после пяти лет борьбы с раком. Покойся с миром, брат Лайонел Болор. Выражаем соболезнования семье, жене, его четырём детям, близким и друзьям.



И передай привет Джеффу Ханнеману и Лемии от нас!»





+1 -0



просмотров: 339

