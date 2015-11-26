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Умер бывший басист MISANTHROPE
Группа MISANTHROPE опубликовала следующее сообщение:
«Наш брат Лайонел, игравший с нами во времена "Hater of Mankind - Deus Puerilis", скончался после пяти лет борьбы с раком. Покойся с миром, брат Лайонел Болор. Выражаем соболезнования семье, жене, его четырём детям, близким и друзьям.
И передай привет Джеффу Ханнеману и Лемии от нас!»
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