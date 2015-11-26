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Видео с текстом от AMERICAN TEARS



Группа AMERICAN TEARS, выпустившая в 1970-е три альбома и распавшаяся, собралась вновь в 2018 году и выпустила альбом "Free Angel Express", в записи которого принимали участие Alex Landenburg (Stratovarius, Kamelot, Rhapsody, Cyhra) на ударных, а также Barry Sparks (UFO, Dokken), Doug Howard (Touch, Utopia, Edgar Winter Band) и Charlie Calv (Angel, Shotgun Symphony), представила официальное видео с текстом к новому синглу "Shadows Aching Karma".

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