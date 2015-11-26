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Новый альбом MAX PIE выйдет зимой
MAX PIE выпустят новую работу, получившую название "Passengers", третьего декабря на Rock City Music Label.
Трек-лист:
“Ignition”
“A Thousand And One Lives”
“Lucy” feat. Simone Mularoni (Sunstorm, DGM)
“Only The Silence Remains”
“Grains Of Sand”
“Breath Of The World”
“Ariadne’s Thread”
“Last Goodbye”
“Drawing The Future”
“Love For Sale”
“Passengers”
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