Новое видео CITY OF LIGHTS



"Heart's On Fire", новое видео группы CITY OF LIGHTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Before The Sun Sets", выходящего 11 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Racing On The Redline"

"Heart's On Fire"

"Emily"

"Heat Of The Night"

"Dying Light"

"Give Me Back My Heart"

"Put Your Heart On The Line"

"Snake Eyes"

"Joanna"

"Midnight Club"

"How To Love"

"Before The Sun Sets"







