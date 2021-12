сегодня



RE-ARMED в акустике



RE-ARMED опубликовали акустическую версию "Beyond the Horizon", оригинал которой вошёл в альбом 2020 года "Ignis Aeternum". Новый вариант будет включён в юбилейный ЕР "XX", выходящий 27 января на Inverse Records.



Трек-лист:



"As The Stars Align"

"Monoeyes"

"Beyond the Horizon" (acoustic version)

"Tomorrow"

"Ode to Life" (symphonic version)

"Evolve Cycle" (arcade version)







+0 -0



просмотров: 145