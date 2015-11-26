RE-ARMED в акустике

RE-ARMED опубликовали акустическую версию "Beyond the Horizon", оригинал которой вошёл в альбом 2020 года "Ignis Aeternum". Новый вариант будет включён в юбилейный ЕР "XX", выходящий 27 января на Inverse Records.
Трек-лист:
"As The Stars Align"
"Monoeyes"
"Beyond the Horizon" (acoustic version)
"Tomorrow"
"Ode to Life" (symphonic version)
"Evolve Cycle" (arcade version)
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