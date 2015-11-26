INHUMANE заключили соглашение с Extreme Management Group
INHUMANE заключили контракт с Extreme Management Group.
«После столь долгого года отсутствия концертов и ограничений... Мы рады наконец-то объявить, что теперь мы подписали контракт с EMG и очень хотим работать с командой, чтобы поднять всё на новый уровень! У нас много планов на будущее и брутальный трэш в придачу!»
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