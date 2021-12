сегодня



Новая песня PURE WRATH



PURE WRATH выпустят новую работу, получившую название "Hymn To The Woeful Hearts", 18 февраля. Композиция "The Cloak Of Disquiet" доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. The Cloak Of Disquiet

02. Years Of Silence

03. Presages From A Restless Soul

04. Footprints Of The Lost Child

05. Those Who Stand Still

06. Hymn To The Woeful Hearts







