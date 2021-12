сегодня



Новый альбом THALARION выйдет зимой



THALARION выпустят новую, первую с 2004 года студийную работу, получившую название "Dying On The Scorched Plains", десятого декабря.



Трек-лист:



01. Prelude To Dolorous Scenes

02. Burning Pile

03. Space In Between

04. Dead But Still In My Heart

05. Fairy Garden

06. Wandering Minstrel

07. Sub Rosa

08. Back To The Light

09. Dying On The Scorged Plains

10. Into The Nowhere





