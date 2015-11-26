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Новый альбом THALARION выйдет зимой
THALARION выпустят новую, первую с 2004 года студийную работу, получившую название "Dying On The Scorched Plains", десятого декабря.
Трек-лист:
01. Prelude To Dolorous Scenes
02. Burning Pile
03. Space In Between
04. Dead But Still In My Heart
05. Fairy Garden
06. Wandering Minstrel
07. Sub Rosa
08. Back To The Light
09. Dying On The Scorged Plains
10. Into The Nowhere
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