Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KID ROCK 60
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 32
*Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась 27
*Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за веч... 16
[= ||| все новости группы



*

Gomorran

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео GOMORRAN



*
zoom
*
* *
"Esaiah", новое видео группы GOMORRAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Excerpts From The Dark Age", выходящего третьего декабря на Inverse Records.

Трек-лист:

"Tavern"
"Black Plague"
"Sermon"
"Hopeless Endeavor"
"Esaiah"
"Hail Caesar"

Finland's GOMORRAN Release Debut Album Today; New Single / Video "Esaiah" Streaming В 



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 18

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом