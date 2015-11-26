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Новое видео GOMORRAN



"Esaiah", новое видео группы GOMORRAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Excerpts From The Dark Age", выходящего третьего декабря на Inverse Records.



Трек-лист:



"Tavern"

"Black Plague"

"Sermon"

"Hopeless Endeavor"

"Esaiah"

"Hail Caesar"

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