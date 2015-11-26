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Новое видео GOMORRAN
"Esaiah", новое видео группы GOMORRAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Excerpts From The Dark Age", выходящего третьего декабря на Inverse Records.
Трек-лист:
"Tavern"
"Black Plague"
"Sermon"
"Hopeless Endeavor"
"Esaiah"
"Hail Caesar"
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