4 дек 2021



Новое видео ARTIFAS



"Safe", новое видео группы ARTIFAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reflections, выходящего 14 января:



"Lament"

"Leave Me For Dead"

"Safe"

"Cut Me Out"

"Hollow"

"The Dark"

"Legacy"

"Inside The Machine"

"Angels (Lead The Way)"

"My Design"

"Wannabe"







