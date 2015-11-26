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Artifas

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|||| 4 дек 2021

Новое видео ARTIFAS



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"Safe", новое видео группы ARTIFAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reflections, выходящего 14 января:

"Lament"
"Leave Me For Dead"
"Safe"
"Cut Me Out"
"Hollow"
"The Dark"
"Legacy"
"Inside The Machine"
"Angels (Lead The Way)"
"My Design" 
"Wannabe"

ARTIFAS Releases Music Video For "Safe"



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