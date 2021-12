все новости группы







6 дек 2021 : Новое видео WITCHPIT



6 дек 2021



Новое видео WITCHPIT



"The Blackened Fee", новое видео группы WITCHPIT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Weight Of Death", выходящего 25 марта на Heavy Pysch Sounds.







